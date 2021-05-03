Сергей Семак: «Зенит» — чемпион! Христос воскресе!

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания командой титула чемпиона России.
«Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок. Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее — с праздником Светлой Пасхи! Спасибо команде за труд, болельщикам за веру и поддержку! «Зенит» — чемпион! Христос воскресе!» — написал Семак.
Накануне, 2 мая, «Зенит» принимал «Локомотив» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые разгромили соперника со счётом 6:1 и досрочно стали чемпионами России. Для санкт-петербургского клуба этот титул стал третьим подряд. Всё это время команду тренировал Семак.
«Зенит» стал чемпионом в восьмой раз в своей истории. До этого сезона сине-бело-голубые выигрывали чемпионат СССР в 1984 году, а лучшими в России становились в 2007, 2010, 2012, 2015, 2018, 2019 и 2020 годах.
- 3 мая 2021
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