Хави Грасия покинул пост главного тренера «Валенсии»

Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия покинул свой пост, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Временно исполнять обязанности наставника «Валенсии» будет Салвадор Гонсалес.
«Клуб хочет поблагодарить тренера за работу и преданность делу. Желаем успехов в будущем», — говорится в заявлении.
Вчера, 2 мая, «Валенсия» проиграла «Барселоне» в матче 34-го тура испанской Примеры со счётом 2:3. «Валенсия» в 34 матчах набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Напомним, Грасия занял пост главного тренера «Валенсии» в июле 2020 года. Контракт специалиста с клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Грасия тренировал казанский «Рубин», «Олимпиакос», «Альмерию», «Осасуну», «Малагу», «Уотфорд» и другие команды.
- 3 мая 2021
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