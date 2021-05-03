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Хави Грасия покинул пост главного тренера «Валенсии»

Хави Грасия покинул пост главного тренера «Валенсии»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия покинул свой пост, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Временно исполнять обязанности наставника «Валенсии» будет Салвадор Гонсалес.

«Клуб хочет поблагодарить тренера за работу и преданность делу. Желаем успехов в будущем», — говорится в заявлении.

Вчера, 2 мая, «Валенсия» проиграла «Барселоне» в матче 34-го тура испанской Примеры со счётом 2:3. «Валенсия» в 34 матчах набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, Грасия занял пост главного тренера «Валенсии» в июле 2020 года. Контракт специалиста с клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Грасия тренировал казанский «Рубин», «Олимпиакос», «Альмерию», «Осасуну», «Малагу», «Уотфорд» и другие команды.

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