Калиниченко — о «Спартаке» в ЛЧ: команда не сильнее прошлогодних «Краснодара» и «Зенита»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Т — «Спартак», который состоится сегодня, 3 мая.

«Спартаку» надо стараться выигрывать в каждом матче. Красно-белые — явные фавориты, им даже собираться не нужно. «Спартак» сильнее «Арсенала», который мотивирован и играет дома, надо доказать своё превосходство. Сможет ли «Спартак» заработать все девять очков? Теоретически может, а фактически — время покажет. Все что угодно может случится. Я не говорю, что «Спартак» должен выигрывать всё на свете. Он может это сделать. Шансов на ошибку практически нет, учитывая турнирную таблицу. Нельзя надеяться на ошибки «Локомотива», они могут потерять очки, а могут и не потерять. Есть шанс попасть в Лигу чемпионов, надо побеждать всех, тем более, что соперники по силам.



Потери Максименко и Айртона? Позиция вратаря была незыблема. Но я уверен, что и Ребров, и Селихов достойные вратари, которые смогут заменить Максименко. Ребров очень опытный, не знаю, что Селихов из себя представляет, он давно не играл за основной «Спартак». Я думаю, что выбор будет в пользу Реброва. А отсутствие Айртона уменьшает атакующий потенциал левого фланга. Тем интереснее будет, может схему поменяют.



Мы видели выступления других команд, которые попадали в Лигу чемпионов. Говорить о том, что «Спартак» сильнее прошлогодних «Краснодара» и «Зенита» не приходится. Конечно, в Лигу чемпионов попадать надо, но, очевидно, что под неё надо усилиться», — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.