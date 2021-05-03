Денис Бояринцев: «Спартак» сейчас достоин Лиги чемпионов

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о перспективах команды в оставшихся матчах сезона. Красно-белые в случае победы в сегодняшнем матче с тульским «Арсеналом» поднимутся на второе место в РПЛ, которое гарантирует участие в квалификации Лиги чемпионов.



«После игры с «Уфой» сложно сказать, на что сейчас способен «Спартак». Команда оставляет двоякое впечатление: уверенные матчи сочетаются с полностью провальными, присутствует нестабильность. С Тулой будет очень непростой матч, потому что команда борется за выживание. Уверен, Дмитрий Парфёнов настроит команду на должном уровне. Терять очки им никак нельзя, матч будет очень сложным для «Спартака».



Отсутствие Айртона не сильно скажется на команде — он не незаменимый игрок. Куда более тревожно за вратарскую позицию. Максименко находится в отличной форме и является номером один: в такой ситуации очень сложно выйти, как с точки зрения физической формы, так и моральной готовности, и заменить его на сто процентов. Хочется пожелать удачи второму номеру, который выйдет вместо Александра в сегодняшней встрече.



Финиш чемпионата покажет, кто достоин играть в Лиге чемпионов. Любая команда, которая бьётся за путёвку, достойна представлять свою страну. Если «Спартак» попадёт в Лигу чемпионов, то нужно будет обязательно укреплять определённые позиции. «Локомотив» провёл отличный отрезок, но потерял очки в важнейшем матче — теперь всё рассудит футбольное поле. «Спартак» на протяжении многих лет представлял Россию на европейской арене и однозначно достоин Лиги чемпионов и сейчас», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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