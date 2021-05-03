Рафаэль Варан не поможет «Реалу» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ с «Челси» из-за травмы

У защитника «Реала» Рафаэля Варана диагностирована травма правой приводящей мышцы, сообщается на официальном сайте мадридской команды.
Напомним, Варан получил повреждение и был заменён на 46-й минуте матча 34-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:0). Вместо француза на поле вышел защитник Начо.
Таким образом, из-за травмы Варан не сможет помочь «Реалу» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».
Напомним, в первом матче «Реал» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. Сначала отличился полузащитник синих Кристиан Пулишич, а затем точно пробил нападающий «сливочных» Карим Бензема. Ответная встреча состоится 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
- 3 мая 2021
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