Белоголовцев: «Спартак» — настоящая команда, не сделанная на деньги одной мегакорпорации

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Т — «Спартак», который состоится сегодня, 3 мая.

«Команда сможет не оступиться в самый важный момент. «Спартак» выиграет со счетом 2:0. Команда может и должна набирать девять очков в предстоящих матчах. Для многих игроков это будет решающая история, ведь придёт новый тренер. Им нужно показать, на что они способны, сейчас будет закладываться некий фундамент для их будущего.



Не думаю, что отсутствие Айртона и Максименко сильно ударит по команде. Максименко, конечно, сейчас в очень хорошей форме, хоть и с «Локомотивом» он и не выручил. Думаю, что выйдет Селихов, он был очень талантливым парнем, но мы давно его не видели. Отсутствие Айртона тоже не сильно ударит по команде. Он отличный футболист, но не основополагающий в том стиле игры, который исповедует «Спартак». Без него ребята справятся.



«Спартак», как самый популярный в стране клуб, всегда достоин места в Лиге чемпионов. Просто за выслугу лет. Это настоящая команда, она не сделана на огромные деньги одной известной мегакорпорации, которая не раздумывая покупает дорогих игроков, работает с судьями, с федерацией, ещё и показывает это всё на своём канале, где люди настолько громко верещат от успехов этой команды, что даже как-то некрасиво и стыдно. Но это я отвлёкся. Даже если «Спартак» на сегодняшний момент и не заслуживает места в Лиге чемпионов, то с приходом нового тренера он усилит свою игру, потому что для этого пришло время, ведь скоро столетие клуба и стоит ожидать финансовых вливаний», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемионата» Егором Латухиным.