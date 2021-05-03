Рой Ходжсон: я восхищаюсь Рахимом Стерлингом

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассказал об отношении к нападающему «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу.

«Я восхищаюсь Рахимом. Думаю, он отличный игрок. Прекрасно находиться на месте Пепа Гвардиолы, если у тебя есть возможность использовать других игроков вместо Стерлинга. Но я уверен, что для сборной Англии он остаётся очень важным футболистом.

У него прекрасная техника, способность обыгрывать и выходить на позиции для завершающего удара. Он может создавать моменты. Трудно найти игрока с таким набором качеств. Я всегда им восхищался. Он не из тех игроков, которые просто стоят и ждут, когда к ним прилетит мяч. Рахим сам ищет мяч, а когда теряет его, то возвращается назад и отрабатывает в защите", — цитирует Ходжсона Goal.

Видеообор матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»