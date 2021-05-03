Гендиректор «Интера»: очень надеюсь, что Конте останется. У нас нет плана «Б»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о работе главного тренера команды Антонио Конте, который привёл «нерадзурри» к первому за 11 лет титулу чемпионов Италии.
«У нас нет плана «Б», есть только план «А». Я очень надеюсь, что Конте останется с нами. Между ним, клубом, командой и болельщиками сложилась прекрасная связь. Это важные ингридиенты для роста.
Что касается чемпионства, как и другие победы, эта потребовала серьёзных усилий и трудолюбия. Начиная с прошлого сезона команда неизменно прогрессировала. Год назад ей удалось финишировать в одном очке от «Ювентуса» и дойти до финала Лиги Европы. В этом сезоне Конте смог привить игрокам менталитет победителя, который необходим для успеха. Я много лет работаю в футболе и видел множество тренеров. Победители всегда отличаются от других определённой резкостью, у них особенная ДНК. Конте такой. Он победитель, и в этом сезоне у нас не возникло особых проблем. Антонио всегда говорит, что думает, и это положительная характеристика», — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Radio Anch'io Lo Sport.
- 3 мая 2021
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