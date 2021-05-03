Юпамекано объяснил, почему решил перейти в «Баварию», несмотря на интерес клубов АПЛ

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Баварии», несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».



«Я был уверен, что хочу остаться в Германии и в Бундеслиге. Мне здесь нравится всё: уровень игры, болельщики, стадионы. Когда такой клуб, как „Бавария“, выходит на связь, начинаешь испытывать гордость. Но этот уровень не намного выше, учитывая, что я выступаю за „РБ Лейпциг“», — приводит слова Юпамекано Sportbuzzer.



Напомним, в феврале текущего года мюнхенская «Бавария» объявила о заключении контракта с Юпамекано. Соглашение рассчитано до 2026 года. Футболист начнёт выступать за чемпиона Германии с 1 июля 2021 года. Сообщалось, что «Бавария» заплатит «РБ Лейпциг» € 42 млн.

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