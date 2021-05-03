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«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Арсенал» — «Спартак»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Спартак»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Тульский «Арсенал» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

«Арсенал»: Шамов, Беляев, Довбня, Сокол, Рассказов, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Ковалёв, Луценко, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Горбатенко, Ткачёв, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Аджоев.

«Спартак»: Селихов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Джикия, Литвинов, Маркитесов, Шильцов, Хендрикс, Понсе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

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