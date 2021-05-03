Червиченко рассказал, что тульский «Арсенал» может противопоставить «Спартаку» в матче РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Т — «Спартак», который состоится сегодня, 3 мая.



«Все мы помним фиаско «Спартака» в матче с «Уфой» — ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это произошло снова. В матче с Тулой вопрос только в настрое: по своему классу, скорости и по любой позиции «Спартак» превосходит нынешний «Арсенал». В этом году Тула играет очень слабо. Не удивляет, что они находятся в зоне вылета: в начале и по ходу сезона они распродали практически всех игроков — бедный Парфёнов мучается с теми, кто у него есть, и усиленно борется за выживание.



«Спартак» идёт довольно неплохо, но может выйти на матч с шапкозакидательским настроением и не воспользоваться шансом, который ему предоставляет соперник («Локомотив»). Единственное, что «Арсенал» способен противопоставить «Спартаку», — это дикий настрой и дикое желание победить. Если сегодня туляки не зацепят хотя бы одно очко, то их положение станет совсем тяжким: никому не хочется думать о стыковых матчах, а конце чемпионата возможны любые чудеса, вплоть до прямого вылета «Арсенала» из Премьер-Лиги. Сегодня главное выйти с правильным настроем: «Арсенал» будет убиваться — у красно-белых будет нелёгкий матч.



Максименко — твёрдый первый номер, который тащит и спасает в сложнейших ситуациях. Если бы «Спартак» играл против хорошей атакующей команды, а не против «Арсенала», то отсутствие Максименко стало бы проблемой. Сейчас в атаке у Тулы выделяется только Луценко. С другой стороны, всё может произойти, когда вратарь долго не стоит в воротах. Ребров — хороший голкипер, но годы берут своё. Айртон же никак на игру не влияет, его отсутствия никто не заметит. Он носится как безголовая фурия: летит, сам не понимая куда, выбегает за поле и не понимает, что нужно делать в последний момент, плохо отрабатывает назад. На мой взгляд, он очень спорный защитник и его стоило бы использовать как крайнего полузащитника. Айртон не создаёт ничего впереди и не может сделать ничего толкового сзади, — в народе про таких говорят: «Ни украсть, ни покараулить».



С одной стороны, у «Спартака» несложный календарь. Командам, с которыми им осталось играть, уже ничего не угрожает, а наверх дороги нет. Отнюдь, это не значит, что «Химки» или «Ахмат» что-то им подарят. Думаю, «Спартак» всё-таки достоин Лиги чемпионов. Если бы не всякие неприглядные судейские манёвры «Локомотива» — возможно, я бы и отдал им предпочтение и сказал бы, что они получше смотрятся. «Спартак» проводит концовку чемпионата более честно и выглядит веселее. Думаю, они однозначно усилятся в межсезонье, прежде всего в обороне — тогда вполне возможно, что у нас не будет такого фиаско, как было в этом году», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Белоголовцев: «Спартак» — настоящая команда, не сделанная на деньги одной мегакорпорации