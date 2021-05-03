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Эдуард Менди: в следующем сезоне мы увидим лучших Хаверца и Вернера

Эдуард Менди: в следующем сезоне мы увидим лучших Хаверца и Вернера
Футбол / Англия 0
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Сенегальский вратарь «Челси» Эдуард Менди оценил игру двух немецких футболистов команды — Кая Хаверца и Тимо Вернера. 1 мая подопечные Томаса Тухеля обыграли «Фулхэм» в 34-м туре английской Премьер-лиги (2:0). Хаверц отметился дублем. Второй гол он забил с передачи Вернера.

«Это два прекрасных футболиста. Они молодые игроки, которые впервые перебрались в другую страну. Думаю, им потребовалось пару месяцев, чтобы адаптироваться и понять Премьер-лигу. Я вижу их каждый день и знаю, насколько они хороши.

Я рад за них. Они показывают свои качества на поле. Я уверен, что в следующем сезоне мы увидим лучших Кая и Тимо. Даже в этом сезоне они показывали хороший уровень игры и доказали, что важны для команды. Субботняя игра придаст им уверенности», — цитирует Менди официальный сайт клуба.

Менди перешёл в «Челси» в прошлом году. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 22 гола. Лондонская команда в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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