Гендиректор «Интера»: Суперлига родилась невовремя, но футбол нужно реконструировать

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о несостоявшемся запуске Европейской Суперлиги.
«Суперлига в большей степени появилась из-за сомнений в нынешней системе. Она родилась не совсем правильным образом и не совсем вовремя, но урок извлечь необходимо. Он заключается в том, что футбол нужно реконструировать, в противном случае его ждёт крах», — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Radio Anch'io Lo Sport.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
- 3 мая 2021
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