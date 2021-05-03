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Гендиректор «Интера»: Суперлига родилась невовремя, но футбол нужно реконструировать

Гендиректор «Интера»: Суперлига родилась невовремя, но футбол нужно реконструировать
Футбол / Италия 0
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Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о несостоявшемся запуске Европейской Суперлиги.

«Суперлига в большей степени появилась из-за сомнений в нынешней системе. Она родилась не совсем правильным образом и не совсем вовремя, но урок извлечь необходимо. Он заключается в том, что футбол нужно реконструировать, в противном случае его ждёт крах», — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Radio Anch'io Lo Sport.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

Суперлига развалилась, а проблема никуда не исчезла. В этой ситуации никто не выиграл
Единственная хорошая новость: могло быть хуже.
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