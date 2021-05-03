Александр Селихов сыграет за «Спартак» в РПЛ впервые за два года

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов выйдет на поле в стартовом составе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
Для 27-летнего футболиста эта встреча станет первой в чемпионате России за более чем два года. В последний раз Александр принимал участие в матче РПЛ 6 апреля 2019 года. Тогда красно-белые на своём поле проиграли ЦСКА со счётом 0:2.
Полные составы «Арсенала» и «Спартака» можно посмотреть, перейдя по ссылке.
Матч «Арсенал» — «Спартак» пройдёт сегодня, 3 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
- 3 мая 2021
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