Александр Кокорин приступил к тренировкам в общей группе «Фиорентины»
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба итальянского клуба на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года и сыграл всего в трёх матчах, не сумев отметиться результативными действиями. Российский нападающий, травмировавшийся 3 марта, с тех пор не выходил на поле.
Ближайший матч «Фиорентины» состоится 8 мая. «Фиалки» сыграют в матче 35-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. «Фиорентина» в 34 матчах набрала 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021.
Якини: Кокорин ещё не тренировался под моим руководством. Не знаю, когда он вернётся
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