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Гендиректор дортмундской «Боруссии»: не удивлён переходом Нагельсмана в «Баварию»

Гендиректор дортмундской «Боруссии»: не удивлён переходом Нагельсмана в «Баварию»
Футбол / Германия 0

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о предстоящем назначении главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана на пост наставника «Баварии».

«Нет, я не удивлён переходом Нагельсмана в «Баварию». Я этого ожидал. Юлиан — топ-тренер. Стоило предполагать, что «Бавария» сможет договориться с «РБ Лейпциг», — приводит слова Ватцке Sport1.de.

Контракт Нагельсмана с «РБ Лейпциг» был рассчитан до лета 2023 года. Специалист возглавил команду в 2019 году, а до этого тренировал «Хоффенхайм». За три тура до конца сезона «быки», набрав 64 очка, занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лишь «Баварии» (71).

Напомним, нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду по окончании сезона.

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