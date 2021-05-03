Круговой — о чемпионстве «Зенита»: спасибо за доверие! Рад быть частью великого клуба

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от завоевания петербургской командой чемпионства.
«Отличная командная работа! Спасибо за доверие! Рад быть частью великого клуба. С чемпионством, Петербург!» — написал Круговой на своей странице в «Инстаграме».
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в числе которых и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.
Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
- 3 мая 2021
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