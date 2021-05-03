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«Такие игры надо быстрее забыть». Полузащитник «Локомотива» Игнатьев — о матче с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался по поводу поражения железнодорожников в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:6).

«Спасибо болельщикам, которые добрались до Петербурга и были с нами. Вы как всегда лучшие! Такие игры надо быстрее забыть, сделав выводы. Впереди у нас три финала», — написал Игнатьев в своём «инстаграме».

Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.

Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в число которых входит и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга в турнирной таблице РПЛ.