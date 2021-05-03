Клаудио Маркизио вместе с семьёй заразился коронавирусом

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио заразился коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Роберта Синополи.
«Положительный тест на COVID-19 выявлен у всей нашей семьи, кроме сына Давиде. Всё в порядке, слава богу. У Лео и Клаудио нет симптомов, но я перестала чувствовать вкус и запах. Не знаю, как мы заразились, ведь мы всегда так осторожны», — написала на своей странице в «Инстаграме» Роберта.
В марте стало известно, что Клаудио Маркизио может стать кандидатом на пост мэра Турина. Возможность выдвижения экс-футболиста как своего кандидата рассматривает Демократическая партия.
Клаудио Маркизио выступал в составе основной команды «Ювентуса» с 2006 по 2018 год, после чего перешёл в петербургский «Зенит». В составе туринского клуба хавбек — семикратный чемпион Италии (сезон-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), обладатель Кубка Италии (сезон-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).
- 3 мая 2021
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