«Спартак» обыграл в гостях тульский «Арсенал» и вернулся на второе место

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
Счёт в матче на 21-й минуте открыл московский «Спартак», автором гола стал нападающий красно-белых Александр Соболев. На 45-й минуте тульский «Арсенал» сравнял счёт. Автогол на свой счёт записал защитник «Спартака» Илья Кутепов. Во втором тайме Кутепов покинул поле из-за травмы. Но вынужденная замена не помешала красно-белым добиться желаемого результата. На 77-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд, победным голом отметился нападающий Джордан Ларссон. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.
«Арсенал», набрав 23 очка, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (53) — на второй строчке. Лидер первенства «Зенит» (61) уже обеспечил себе чемпионский титул.
- 3 мая 2021
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