Водителя экс-хавбека «Спартака» и «Шахтёра» помиловали в честь Пасхи

Осуждённый за наркотики Робсон Оливейра, бывший водитель экс-полузащитника московского «Спартака» и донецкого «Шахтёра» Фернандо, помилован и отпущен на свободу.

«В России празднуют православную Пасху, это важное событие для страны, и власти выбрали этот момент, чтобы помиловать Робсона. Он находится в бразильском посольстве, и в следующую среду, как планируется, он вернётся в Бразилию», — цитирует президента Бразилии Жаира Болсонару O Globo.

10 февраля 2019 года 48-летний Оливейра вместе со своей подругой Симоной был задержан в аэропорту Домодедово после того, как по прилёте из Бразилии в их багаже обнаружили 40 таблеток с веществом гидрохлорид метадона, которые запрещены к обороту в России. Робсона приговорили к 12 годам тюрьмы, однако защита Оливейры обжаловала решение суда и добилась смягчения приговора до трёх лет.

18 марта истекли два года заключения водителя. Просьба Робсона о помиловании была подана бразильским правительством в начале 2021 года.