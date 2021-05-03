Донецкий «Шахтёр» контактировал с Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру на Украине. С итальянским специалистом контактировал донецкий «Шахтёр», информирует Area Napoli со ссылкой на Campania Sport.

Согласно сведениям источника, Гаттузо покинет пост наставника «Наполи» по окончании сезона вне зависимости от попадания или непопадания партенопейцев в Лигу чемпионов на следующий сезон. Интерес к Гаттузо также проявляют «Тоттенхэм» и «Фиорентина».

Ранее стало известно, что донецкий «Шахтёр» предложил главному тренеру «Сассуоло» Роберто Де Дзерби двухлетний контракт. На кандидатуре итальянского специалиста настоял директор «горняков» Дарио Срна. Также сообщалось, что «Шахтёр» рассматривает в качестве одного из вариантов наставника «Ромы» Паулу Фонсеку, который возглавлял «горняков» с 2016 по 2019 год.