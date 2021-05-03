Губернатор Дюмин: другого кандидата на пост наставника «Арсенала» нет, доверяю Аджоеву

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин высказался о результатах местного «Арсенала» в сезоне-2020/2021.
«Сезон непростой для всех, пандемия. Были вещи, которые связаны с перерывами. Как только они закончились, игроки травмировались. Есть вопросы к тренерскому штабу и руководству клуба. Кредит доверия у руководства есть, они остаются. Когда пришёл Аджоев, «Арсенал» в YouTube всплывал лондонский, теперь есть Тула. При Аджоеве мы уже пять лет в РПЛ. Сейчас худший сезон, так бывает. У меня другого кандидата нет, но я ему доверяю полностью.
Бюджет на следующий сезон мы ещё не обсуждали. Сейчас нужно этот сезон закончить, всё будет зависеть от нашего места. Устроим себя и свои планы – будем смотреть дальше. Надеюсь, и болельщикам хочется, чтобы мы остались в РПЛ.
И «Зенит», и Миллера, и Артёма Дзюбу поздравил с чемпионством. Молодцы. Артём здесь хорошо играл, реанимировали его. Были хорошие времена тогда у «Арсенала», а сейчас вот так. Это спорт.
Информация, что я помогал Дзюбе после слива видео? Вы смотрите интимное видео мальчиков? Смотрите лучше про девочек (смеётся)», — передаёт слова Дюмина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 3 мая 2021
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