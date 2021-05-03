В «Спартаке» подтвердили, что клуб начал переговоры с новым главным тренером

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил корреспонденту «Чемпионата», что красно-белые определились с кандидатом на пост нового главного тренера.
«Мы действительно определились с новым главным тренером и начали с ним переговоры», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее стало известно, что «Спартак» уже начал переговоры о контракте с кандидатом на пост наставника команды. Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0) отрицал, что клуб уже определился с главным тренером.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Интерес к Доменико проявляют «Шальке-04» и франкфуртский «Айнтрахт».
- 3 мая 2021
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