В «Спартаке» подтвердили, что клуб начал переговоры с новым главным тренером

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил корреспонденту «Чемпионата», что красно-белые определились с кандидатом на пост нового главного тренера.

«Мы действительно определились с новым главным тренером и начали с ним переговоры», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее стало известно, что «Спартак» уже начал переговоры о контракте с кандидатом на пост наставника команды. Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0) отрицал, что клуб уже определился с главным тренером.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Интерес к Доменико проявляют «Шальке-04» и франкфуртский «Айнтрахт».