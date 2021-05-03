Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» — чемпион, «Спартак» сместил «Локомотив» со второго места

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 28-го тура.

Санкт-петербургский «Зенит» (61), занимающий первое место, досрочно оформил чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ благодаря разгромной победе в матче с «Локомотивом» (6:1). На второе место поднялся московский «Спартак» (53), переигравший в гостях тульский «Арсенал» (2:1). На третье место опустился «Локомотив» (52), уступивший лидеру чемпионата.

На четвёртом месте, благодаря победе в матче с московским «Динамо» (2:0), остался казанский «Рубин» (49). На пятом месте — «Сочи» (49), обыгравший «Краснодар» (3:1). На шестой строчке по-прежнему находится столичный ЦСКА (47), который в этом туре не сумел переиграть «Уфу» (1:1). Седьмое место — московское «Динамо» (46).

На восьмом месте остались «Химки» (44), переигравшие «Урал» (1:0). Девятое место после победы в матче с «Тамбовом» сохранил «Ростов» (43). На 10-м месте остался «Краснодар» (38). 11-е место — «Ахмат» (36), уступивший «Ротору» (0:1). На 12-м месте — «Урал» (31).

В зоне переходных матчей находятся «Арсенал» (23) и «Ротор» (21). В зоне вылета — «Уфа» (21) и «Тамбов» (13), который уже потерял математические шансы на сохранение прописки в РПЛ.

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»