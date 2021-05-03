Мостовой: теперь «Спартак» — фаворит в борьбе за второе место!

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче с тульским «Арсеналом» (2:1).
«До игры ещё говорили, что у «Спартака» хороший шанс вернуть себе второе место. Понятное дело, что всё это было не легко и скользко. Но всё решила грубейшая ошибка защитника, а «Спартак» ею воспользовался. Теперь «Спартак» — фаворит в борьбе за второе место!
Ещё с приходом Мозеса я говорил, что он сильный игрок. Не просто так он играл в топовых лигах и командах. Сначала он сыграл здорово – все говорили одно. Потом он сыграл невзрачно – начали говорить обратное. Как у нас любят. Но в клубе есть люди, которые отвечают за такие вопросы как выкуп футболистов, вот пусть и думают.
Что касается нового главного тренера, я думаю, что это будет иностранец. В команде много иностранцев, и такой выбор будет резонным», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 3 мая 2021
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