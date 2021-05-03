Павлюченко высказался о шансах «Спартака» на Лигу чемпионов

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал победу красно-белых в матче с «Арсеналом» (2:1).

«Нельзя говорить, что оставшиеся игры «Спартака» будут лёгкими: «Химки» — очень крепкая и играющая команда, а с «Ахматом» на выезде всегда непросто. Но есть и позитивный момент — красно-белые воспользовались осечкой «Локомотива» и сейчас всё зависит только от «Спартака». Обязаны побеждать в двух последних матчах и попадать в Лигу чемпионов», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. «Арсенал», набрав 23 очка, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (53) — на второй строчке. Лидер первенства «Зенит» (61) уже обеспечил себе чемпионский титул.