Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Павлюченко высказался о шансах «Спартака» на Лигу чемпионов

Павлюченко высказался о шансах «Спартака» на Лигу чемпионов
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал победу красно-белых в матче с «Арсеналом» (2:1).

«Нельзя говорить, что оставшиеся игры «Спартака» будут лёгкими: «Химки» — очень крепкая и играющая команда, а с «Ахматом» на выезде всегда непросто. Но есть и позитивный момент — красно-белые воспользовались осечкой «Локомотива» и сейчас всё зависит только от «Спартака». Обязаны побеждать в двух последних матчах и попадать в Лигу чемпионов», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. «Арсенал», набрав 23 очка, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (53) — на второй строчке. Лидер первенства «Зенит» (61) уже обеспечил себе чемпионский титул.

«Спартак» обыграл в гостях тульский «Арсенал» и вернулся на второе место
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021