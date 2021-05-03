Фетисов: у «Спартака» есть кое-какие планы насчёт проводов Тедеско

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что у московского клуба намечены планы устроить проводы для главного тренера команды Доменико Тедеско в его последнем домашнем матче. 10 мая в 29-м туре РПЛ «Спартак» примет на своём поле «Химки».
«У нас есть кое-какие планы насчёт проводов Тедеско. Приходите на матч с «Химками», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в конце 2020 года Доменико Тедеско объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона. Московский клуб набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (61), который досрочно оформил чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.
- 3 мая 2021
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