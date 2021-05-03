«Не хотели оскорбить, это был троллинг». «Спартак» объяснил скандальные посты в соцсетях
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов признался, что ряд резонансных публикаций клубной пресс-службы в социальных сетях не был призван оскорбить какой-то из клубов и позиционировался как обычный интернет-троллинг.
«Где-то нас не так поняли, у нас никогда не было задачи оскорбить какой-то клуб. Вне зависимости от отношений болельщиков. Это был троллинг, который очень популярен среди болельщиков в соцсетях. Что касается даты, она пока ещё не назначена.
Давайте дождёмся решения по данному вопросу, но мы со своей стороны постараемся всё объяснить. В любом случае ответственность несу я как глава департамента», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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