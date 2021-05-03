Павлюченко посоветовал «Спартаку» присмотреться к Моуринью

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал новость о переговорах красно-белых с кандидатом на пост нового главного тренера.

«Видел новость, что «Спартак» определился с новым тренером. Я говорил, что нужно ставить только иностранца. Почему? Там другой менталитет и подход… Не в обиду нашим специалистам, но и футболисты по-другому будут относиться к иностранцу. Я за иностранца.



Сейчас много безработных специалистов. Не знаю, с кем они подписали контракт… Моуринью вон без работы. Пускай Моуринью возьмут. За Моуринью в «Спартаке» было бы интересно понаблюдать, но это, конечно, маловероятно. Подождём, посмотрим», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.