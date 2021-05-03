Кавазашвили: «Химки» по зубам «Спартаку». Говорят, это их дочерняя команда

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки».
«Теперь «Спартаку» нельзя играть вничью, потому что «Локомотив» после такого разгрома может собраться. «Спартак» должен приложить сверхусилие и сделать что-то неожиданное, чтобы остаться на втором месте. Никто от них не ждал такого результата. Пускай не первое, но всё равно болельщики будут довольны. Про Лигу чемпионов думать не надо, главное — удачно закончить чемпионат. Второе место — очень хорошо для тренера, который хочет уйти.
Что касается оставшихся матчей, «Химки» по зубам «Спартаку». Я ни на что не намекаю, но, говорят, что это их дочерняя команда. С «Ахматом» будут сложности — всё-таки это последняя игра — им тоже нужно закрепиться. У них такой хозяин, что им могут голову снять», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 3 мая 2021
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