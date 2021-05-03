Тедеско: изменили подход к игре. Видели, как в Туле обожглись «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Непросто игра шла, потому что было много потерь мяча. Не могу вспомнить игру, где было бы такое количество потерь мяча. Но надо сказать, что ошибались обе команды.
Я думаю, что всё можно объяснить тем, как мы готовились. Вы знаете, что у нас один из лучших прессингов, но сегодня мы решили немного изменить подход к игре. Мы видели, как тут обожглись «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Сочи». Мы стали чуть ниже встречать команду, и была ставка на контратаки, и это не увенчалось успехом, потому что, повторюсь, было много потерь мяча. Да, «Зенит» тоже здесь сыграл вничью», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».
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