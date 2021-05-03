Гвардиола в преддверии ответного матча с «ПСЖ» вспомнил историю противостояний с Почеттино

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» вспомнил последнюю встречу в ЛЧ с командой Маурисио Почеттино.
«Могу ли я не допустить сценарий четвертьфинального противостояния с «Тоттенхэмом» в 2019 году? Я не могу предсказать, что будет завтра. Сейчас на поле будут другие команды, нас ждут другие события. Прошлое — это прошлое, наши воспоминания, они могут быть счастливыми или печальными. Мы прекрасно играли тогда, но не смогли пройти дальше. Теперь стараемся выйти в финал.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что ответные полуфинальные матчи всегда трудные. Начинаешь играть, полагаясь на результат первой встречи, забываешь, что ты должен делать. А задача всегда одна — выиграть матч. Так было всегда. Финал — это уже совершенно другая история», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА.
В сезоне-2018/2019 «горожане» в четвертьфинале столкнулись с «Тоттенхэм Хотспур», в котором на тот момент работал Почеттино, и не смогли пройти дальше, уступив по сумме двух матчей (0:1 в гостях и 3:4 дома).
Ответный матч 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» состоится завтра, 4 мая. Начало — в 22:00 мск. Первый матч завершился победой английской команды со счётом 2:1.
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