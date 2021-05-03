Стоунс — об ответном матче с «ПСЖ»: нельзя допустить и мысли, что дело уже сделано

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».



«Завтра мы должны хорошо сыграть в атаке, как и в любом другом матче. Мы ни разу не подходили к матчу с мыслями об удержании нужного счёта. Подходить к игре с мыслями, что дело уже сделано, крайне непрофессионально. Мы должны быть собой, сыграть как подобает «Манчестер Сити», как мы умеем. Болельщики знают, на что мы способны. Мы должны сыграть именно так. Мы ждём этого и полностью сфокусированы на предстоящей встрече.



Второй тайм матча в Париже придал нам уверенности. Проявлять характер и одерживать волевые победы крайне непросто. После победы мы ощутили гордость и удовлетворение от проделанной работы. Эти моменты могут придать нам уверенности в ответном матче», — цитирует Стоунса официальный сайт УЕФА.



Ответный матч 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» — «ПСЖ» состоится завтра, 4 мая. Начало — в 22:00 мск. Первый матч завершился победой английской команды со счётом 2:1.

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