«МЮ» повторно выступил с заявлением в связи с переносом матча с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте повторно выступил с заявлением в связи с переносом матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча должна была состоятся 2 мая в Манчестере, однако из-за беспорядков с участием болельщиков хозяев была перенесена.



«Возвращаясь ко вчерашним событиям, нельзя умолчать, что многие болельщики хотели реализовать своё право на протест и мирно выразить свою позицию, однако некоторые намеревались сорвать подготовку команды и сам матч, о чём свидетельствуют их действия у отеля, где находилась наша команда, и на стадионе.



Сведения в социальных сетях и медиа о том, что протестующие смогли проникнуть на стадион и на поле через ворота, которые были открыты сотрудниками клуба, абсолютно не соответствуют действительности. Прорвавшись через ограждения и посты охраны на территории перед стадионом, некоторые протестующие перелезли через ворота и открыли боковую дверь на одной из трибун, что позволило остальным проникнуть на поле. Второй проход появился после того, как один из протестующих выбил дверь лифта для людей с ограниченными возможностями. Это позволило ещё одной группе людей выйти на трибуну.



Большая часть наших болельщиков осуждают нанесённый ущерб, а также любое насилие по отношению к сотрудникам клуба, полиции или другим болельщикам. Теперь этим вопросом занялась полиция.



Клуб не хочет, чтобы мирные протестующие понесли наказание, но будет работать совместно с полицией для выявления лиц, причастных к преступным действиям. Также клуб применит собственные санкции ко всем выявленным членам клуба или держателям абонементов», – говорится в заявлении манкунианцев.



В преддверии матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» тысячи фанатов манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона, однако клубы, посовещавшись с полицией и руководством АПЛ, приняли решение перенести матч. О сроках его проведения будет объявлено позже.



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Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён