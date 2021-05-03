Селихов поделился эмоциями от возвращения в первую команду «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу в матче с тульским «Арсеналом» (2:1). Селихов не играл за основную команду с 6 апреля 2019 года.

«Положительные эмоции от возвращения, потому что удалось набрать три очка и выиграть в очень непростой игре. Дальше у нас ещё два финала. Настраиваемся на следующие матчи. Мы обсуждали с Тедеско перспективы ещё перед сезоном. Он мне сказал быть готовым и самое главное, что если что-то случится, всегда быть в тонусе и суметь заменить», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата».

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.