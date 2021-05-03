Белоголовцев: надеюсь, спонсоры «Спартака» раскошелятся и усилят состав, ведь есть дырки

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился впечатлениями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые переиграли тульский «Арсенал» (2:1).

«От игры осталось двоякое впечатление… Показалось, что опять решили исход матча с помощью индивидуального мастерства отдельных футболистов. Вроде как всё хорошо, но нет чёткого рисунка. Хотя он, может, и есть — контратаки и навесы.

Хорошо, что победили. Забили наши лучшие игроки — Соболев и Ларссон. Соболев в очередной раз доказал, что он конкурентоспособен для игры в сборной, но, видимо, на основных ролях он там не появится — тренер ему не доверяет почему-то. Даже не при самой лучшей игре, решена задача получения трёх очков.

Очень грустно, что невыразительно сыграл Кутепов. Он никак не вырастет в большого и надёжного защитника, а это очень нужно и для «Спартака», и для сборной. У него какая-то неуверенность, страх в глазах…

Займёт ли «Спартак» второе место? Думаю, что в обоих матчах будет очень непросто. У «Ахмата» есть Талалаев, он всегда настраивает своих футболистов на сопротивление и победу. В «Химках» же много бывших спартаковцев, им надо доказывать, что их зря списали — будет непросто. Никто не знает, что будет, если «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов. Но я надеюсь, что наши спонсоры раскошелятся и усилят состав, потому что есть дырки, которые надо затыкать. Очень надеюсь, что красно-белые сыграют не так плохо, как выступили другие наши клубы в Лиге чемпионов в этом сезоне. Нам нужна серьёзная селекция на всех позициях», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.