Тедеско: Промес ни в коем случае не потерялся

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру нападающего Квинси Промеса в матче с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Промес ни в коем случае не потерялся — он хорошо играет и помогает команде. Сегодня в матче с «Арсеналом» за 10 минут до конца матча мне показалось, что он подустал, поэтому мы сделали замену. Квинси провёл очень хороший матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
Счёт в матче на 21-й минуте открыл московский «Спартак», автором гола стал нападающий красно-белых Александр Соболев. На 45-й минуте тульский «Арсенал» сравнял счёт. Автогол на свой счёт записал защитник «Спартака» Илья Кутепов. Во втором тайме Кутепов покинул поле из-за травмы. Но вынужденная замена не помешала красно-белым добиться желаемого результата. На 77-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд, победным голом отметился нападающий Джордан Ларссон.
- 3 мая 2021
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