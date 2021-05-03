Тедеско: Промес ни в коем случае не потерялся

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру нападающего Квинси Промеса в матче с тульским «Арсеналом» (2:1).



«Промес ни в коем случае не потерялся — он хорошо играет и помогает команде. Сегодня в матче с «Арсеналом» за 10 минут до конца матча мне показалось, что он подустал, поэтому мы сделали замену. Квинси провёл очень хороший матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

Счёт в матче на 21-й минуте открыл московский «Спартак», автором гола стал нападающий красно-белых Александр Соболев. На 45-й минуте тульский «Арсенал» сравнял счёт. Автогол на свой счёт записал защитник «Спартака» Илья Кутепов. Во втором тайме Кутепов покинул поле из-за травмы. Но вынужденная замена не помешала красно-белым добиться желаемого результата. На 77-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд, победным голом отметился нападающий Джордан Ларссон.