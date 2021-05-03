«Бёрнли» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на заключительный матч 34-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Выдра.
Запасные: Пикок-Фаррел, Норрис, Бардсли, Данн, Питерс, Гудмундссон, Барнс, Стивенс, Родригес.
«Вест Хэм»: Фабиански, Крессуэлл, Цоуфал, Доусон, Диоп, Саид Бенрахма, Антонио, Лансини, Соучек, Лингард, Форнальс.
Запасные: Рэндольф, Тротт, Джонсон, Фредерик Алвес, Фредерикс. Бальбуэна, Ковентри, Боуэн, Одубеко.
«Бёрнли» в 33 матчах набрал 36 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Молотобойцы» (55) — на шестом месте.
В первом круге турнира «Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Бёрнли» со счётом 1:0.
- 3 мая 2021
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