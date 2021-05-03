Джон Стоунс рассказал об эмоциях при игре против звёздных нападающих «ПСЖ»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс рассказал о противостоянии со звёздными нападающими «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе.

«Играть против Неймара и Мбаппе всегда нелегко. Вне зависимости, с кем в паре центральных защитников мы играем. В больших матчах быть в соперниках у двух футболистов мирового класса — большой вызов для защитников. Но это прекрасная возможность проверить себя, посмотреть, что мы можем сделать, чтобы нейтрализовать их. Мы отлично справились с этой задачей во втором тайме первого матча в Париже. Но нам придётся сдерживать всю команду, а не только двух игроков.



Мы в себе уверены. Иначе и быть не может. Это большое событие для нас: игроков, болельщиков, клуба. Это шанс выйти в финал. Мы должны начать матч так, как заканчивали второй тайм в предыдущей встрече. Нам удалось забить два мяча на выезде. Мы с уверенностью подходим к ответной игре и ждём её с большим нетерпением», — приводит слова Стоунса официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» — «ПСЖ» состоится завтра, 4 мая. Начало — в 22:00 мск. Первый матч завершился победой английской команды со счётом 2:1.