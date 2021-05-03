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Гендиректор «Зенита»: не согласен, что в России плохой чемпионат. Он у нас своеобразный

Гендиректор «Зенита»: не согласен, что в России плохой чемпионат. Он у нас своеобразный
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал третье подряд чемпионство питерского клуба.

«Чем победа в сезоне-2020/21 отличается от двух предыдущих чемпионств? Потому что оно третье, а не первое или второе. Если серьёзно, то каждый год выигрывать всё сложнее. Каждая команда настраивается на чемпиона, выходит с желанием его обыграть. Есть такое явление — усталость от побед, но у настоящих профессионалов жажда побед остаётся всегда. Мы рады, что наша команда сохранила голод до побед и опять выиграла чемпионат. Я бы стал сейчас перечислять всех и каждого, все заслуживают похвалы.

Почему никто не может сместить «Зенит» в последние годы? Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. У нас своеобразный чемпионат, большинство команд предпочитает играть от обороны, чего нет в других европейских чемпионатах. У нас очень атлетичный и силовой футбол, требующий больших сил. Думаю, РФС рассмотрит тему лимита, потому что должен быть баланс», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

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