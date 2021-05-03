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Главный тренер «Крыльев»: хотим стать чемпионами ФНЛ, а не просто выйти в РПЛ

Главный тренер «Крыльев»: хотим стать чемпионами ФНЛ, а не просто выйти в РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от концовки сезона в исполнении самарской команды.

«У нас ещё есть два матча, мы бы очень хотели стать чемпионами ФНЛ, а не просто выйти в РПЛ. Плюс есть ещё матч на Кубок. Эта радость не одноразовая, мы бережём эмоции. Мы хотим, чтобы у нас были и физические силы, и эмоциональные, чтобы отыграть эти матчи достойно.

То, что «Зенит» смог найти столько уязвимых мест у «Локомотива», и то не сразу, а с помощью футбольной лотереи, — это одно. А сможем ли мы по-настоящему настолько слабые места отыскать, не знаю. Сейчас «Локомотив» будет более концентрированный, у него меньше права на ошибку. Мы понимаем, что мы не фавориты, попробуем сыграть так, чтобы им было сложно. Чтобы мы и в атаке искали свои моменты. В большинстве матчей этого сезона фаворитом была команда «Крылья Советов». Нам не совсем привычно играть на контратаках, но мы должны искать в себе резервы, чтобы показать себя.

Как пришло решение выпустить Фролова в матче с «Динамо»? Мы с тренером вратарей разговаривали об этом, перед самой игрой я уже в голове прокручивал эту ситуацию. Само решение — надо менять или нет — мы с помощником приняли за 10-15 минут до конца встречи», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

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