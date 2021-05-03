Ракицкий: болельщики «Зенита» — самые лучшие
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался после «чемпионского матча» сине-бело-голубых в 28-м туре Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (6:1).
«Три года назад «Локомотив» в Москве обыграл «Зенит» и стал чемпионом. В подсознании у нас это было. Мы хотели добиться положительного результата, тем более атмосфера сумасшедшая, наши болельщики — самые лучшие. Мы не могли даже вничью сыграть. Мы добились шикарного результата и заслуженно стали чемпионами в третий раз подряд. Всех поздравляю, всем спасибо.
Сезон был непростой — то ковид, то травмы у ребят. Многие ребята пропустили по пять-шесть матчей, те же Азмун или Ловрен. Хочу пожелать всем футболистам здоровья», — приводит слова Ракицкого «Матч ТВ».
Азмун — о матче с «Локо»: это топ, не видел такой атмосферы, большое спасибо болельщикам
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