Ракицкий: болельщики «Зенита» — самые лучшие

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался после «чемпионского матча» сине-бело-голубых в 28-м туре Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (6:1).

«Три года назад «Локомотив» в Москве обыграл «Зенит» и стал чемпионом. В подсознании у нас это было. Мы хотели добиться положительного результата, тем более атмосфера сумасшедшая, наши болельщики — самые лучшие. Мы не могли даже вничью сыграть. Мы добились шикарного результата и заслуженно стали чемпионами в третий раз подряд. Всех поздравляю, всем спасибо.

Сезон был непростой — то ковид, то травмы у ребят. Многие ребята пропустили по пять-шесть матчей, те же Азмун или Ловрен. Хочу пожелать всем футболистам здоровья», — приводит слова Ракицкого «Матч ТВ».