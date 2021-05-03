Бояринцев: если «Спартак» победит «Химки», то сможет рассчитывать на Лигу чемпионов

Бывший футболист, а ныне тренер Денис Бояринцев высказался по поводу турнирных амбиций московского «Спартака» на остаток сезона.

«И «Химки», и «Ахмат» абсолютно по зубам «Спартаку». Единственное, подмосковная команда очень нравится, там есть ребята, которым есть что доказывать «Спартаку».

С «Химками» будет самый сложный матч. Если спартаковцы их одолеют, то они вполне могут рассчитывать на Лигу чемпионов», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Московский «Спартак» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (61), который досрочно оформил чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.