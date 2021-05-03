Бояринцев: если «Спартак» победит «Химки», то сможет рассчитывать на Лигу чемпионов
Бывший футболист, а ныне тренер Денис Бояринцев высказался по поводу турнирных амбиций московского «Спартака» на остаток сезона.
«И «Химки», и «Ахмат» абсолютно по зубам «Спартаку». Единственное, подмосковная команда очень нравится, там есть ребята, которым есть что доказывать «Спартаку».
С «Химками» будет самый сложный матч. Если спартаковцы их одолеют, то они вполне могут рассчитывать на Лигу чемпионов», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Московский «Спартак» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (61), который досрочно оформил чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Промес: у «Спартака» есть шансы на Лигу чемпионов
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
22:49
-
22:44
-
22:21
-
22:20
-
22:17
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:41
-
21:31
-
21:25
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
20:50
-
20:38
-
20:37
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:23
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
20:05
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам