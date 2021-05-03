В перерыве матча АПЛ произошла замена главного арбитра
В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Идёт 60-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.
В перерыве матча случился редкий эпизод — резервный арбитр матча Майк Дин вышел на поле в качестве главного рефери, заменив травмированного Пола Тирни.
Матчи между «Вест Бромвич Альбион» и «Вулверхэмптон Уондерерс» носят название «Дерби Чёрной страны». Это спортивное дерби между командами, расположенными в регионе Чёрная страна в графстве Уэст-Мидлендс.
«Вест Бромвич» в 33 матчах набрал 25 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (41) — на 12-м месте.
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