В перерыве матча АПЛ произошла замена главного арбитра

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Идёт 60-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



В перерыве матча случился редкий эпизод — резервный арбитр матча Майк Дин вышел на поле в качестве главного рефери, заменив травмированного Пола Тирни.



Матчи между «Вест Бромвич Альбион» и «Вулверхэмптон Уондерерс» носят название «Дерби Чёрной страны». Это спортивное дерби между командами, расположенными в регионе Чёрная страна в графстве Уэст-Мидлендс.



«Вест Бромвич» в 33 матчах набрал 25 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (41) — на 12-м месте.