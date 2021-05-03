«Зенит» выложил видео из чемпионской раздевалки

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» выложила видео из раздевалки команды после завоевания чемпионства по итогам матча с «Локомотивом» (6:1).
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в числе которых и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.
Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
- 3 мая 2021
-
22:49
-
22:44
-
22:21
-
22:20
-
22:17
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:41
-
21:31
-
21:25
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
20:50
-
20:38
-
20:37
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:23
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
20:05
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:40