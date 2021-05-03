Месси организовал командный обед у себя дома в преддверии матча с «Атлетико»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси организовал в своём доме обед для всей команды после матча с «Валенсией» (3:2), сообщает Sport.es.
Командный обед в доме Месси прошёл сегодня, 3 мая. На нём присутствовали только игроки первой команды «Барселоны». Аргентинец решил организовать обед, чтобы отпраздновать победу на Месталье и подготовиться к важнейшему матчу с мадридским «Атлетико». Капитан каталонцев хочет сплотить команду перед решающими встречами в борьбе за чемпионство.
«Барселона» примет «Атлетико» 8 мая.
В матче 34-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:3. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Хосе Санчес Мартинес. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.
«Барселона», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (36) — на 14-м месте. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (76). Второй — «Реал» (74).
- 3 мая 2021
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