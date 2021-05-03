Доменико Тедеско прыгнул на стюарда, празднуя гол «Спартака». Видео

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В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

Победный гол «Спартака» на 77-й минуте забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Главный тренер московского клуба Доменико Тедеско достаточно ярко отреагировал на это взятие ворот. Во время празднования он прыгнул на стюарда.

«Эмоции Доменико Тедеско после победного гола Джорди. Даже стюарду досталось», — написала клубная пресс-служба «Спартака» в «Твиттере», прикрепив видео эпизода.

«Арсенал», набрав 23 очка, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (53) — на второй строчке. Лидер первенства «Зенит» (61) уже обеспечил себе чемпионский титул.