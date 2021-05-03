Нападающий «Вест Хэма» к 29-й минуте матча с «Бёрнли» оформил дубль. Видео

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» проходит заключительный матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед». Идёт 36-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу гостей.
Последний на данный момент гол в матче был забит на 29-й минуте — вингер гостей Мохамед Саид Бенрахма обработал мяч на левом фланге и закрутил его к линии вратарской, где почему-то оказался нападающий хозяев Крис Вуд, который не смог помочь своей команде в обороне — мяч пролетел мимо него к Майклу Антонио, который в касание пробил ногой в верхний угол.
Видео второго гола Майкла Антонио в ворота «Бёрнли»
Это второй гол 30-летнего англичанина в матче. Именно Антонио на 21-й минуте сравнял счёт в матче.
Видео первого гола Майкла Антонио в матче
«Бёрнли» в 33 матчах набрал 36 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Молотобойцы» (55) — на шестом месте.
В первом круге турнира «Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Бёрнли» со счётом 1:0.
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