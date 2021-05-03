Президент «Барселоны»: если выиграем в последних четырёх матчах, то станем чемпионами

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта оптимистично настроен на борьбу сине-гранатовых за звание чемпиона Испании сезона-2020/2021.

«Перед игрой с «Валенсией» я уже говорил: мы уверены, что выиграем Примеру, если победим в пяти оставшихся встречах. Теперь их осталось уже не пять, а четыре. Если мы победим в этих матчах, то станем чемпионами. Я верю в команду», — приводит слова Лапорты Marca.

«Барселона», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико», в активе которого 76 очков. Второй — «Реал» (74).

В оставшихся матчах чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Барселоне» предстоит встретиться с «Атлетико», «Леванте», «Сельтой и «Эйбаром».